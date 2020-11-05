Topa elle müdahale FIFA ile UEFA'yı karşı karşıya bıraktı

05 Kasım 2020 Perşembe, 18:28

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA’ya yazdığı mektupta yeni el kuralının değiştirilerek eski kurala dönülmesi gerektiğini talep etti.

Daily Mail’de yer alan haberde, Aleksander Ceferin’nin el kuralında değişikliğe gidilmesini istediği belirtildi. Dün Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Chelsea -Rennes maçında Chelsea’nin ikinci penaltı pozisyonunda yaşanan karışıklık sonrasında Ceferin’in yeni el kuralı değişikliği için FIFA ile görüştüğü ifade edildi. Haberde Ceferin’in yazdığı mektupta elle müdahale pozisyonlarında karar verilmeden önce daha dikkatli olunması gerektiği ve el kuralının tanımının yeniden görüşülmesini istediği belirtildi. Haberde Ceferin’in şu görüşlerine yer verildi; ‘’ Elle müdahalenin ihlal olduğu durumları kesin olarak tanımlarken, oyuncuların kasıtlı ya da istemeden mi hamle yaptığını anlamamız gerekiyor. Yeni kural birçok taraftarda hayal kırıklığı yarattı ve adaletsiz sonuçlara zemin hazırladı. Oyunun ruhu her zaman korunmalıdır. Ancak mevcut kuralın gözden geçirilip diğer seçeneklerin düşünülmesini istiyorum. Bazen iyilik için alınan kararların hedeflere ulaşmadığında gözden geçirilmesinde utanılacak bir şey yok. ‘’

El kuralında değişiklik geçtiğimiz yılın mart ayında IFAB’ın yıllık toplantısında kararlaştırılmıştı.





