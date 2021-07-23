Tottenham yıldızını bırakmadı
Tottenham Hotspur, Heung-Min Son'un sözleşmesini yeniledi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Güney Koreli futbolcusu Heung-Min Son'un sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvet oyuncusuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
2015 yılında Bayer Leverkusen'den transfer edilen Son, başkent ekibinde tüm kulvarlarda forma giydiği 280 maçta 107 gol attı.
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