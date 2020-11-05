Trabzonspor 2 artı 1'i kabul ettirdi
İngiliz teknik adam Newton'la yollarını ayıran Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı.
Trabzonspor, yeni teknik direktörünü buldu.
İngiliz teknik adam Newton'la yollarını ayıran Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı.
İkili arasında çalışma süresi konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı. Abdullah Avcı 3 yıllık süre isterken Trabzonspor 1 artı 1'i öne sürmüştü. Trabzonspor 2 artı 1 yılını ünlü teknik adama kabul ettirdi.
Avcı'nın Trabzonspor'a Beşiktaş'tan aldığı paranın altına bir rakama imza atacağı öğrenildi.
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