Trabzonspor 2 artı 1'i kabul ettirdi

İngiliz teknik adam Newton'la yollarını ayıran Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2020 Perşembe, 17:57
Trabzonspor 2 artı 1'i kabul ettirdi
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Trabzonspor, yeni teknik direktörünü buldu.

İngiliz teknik adam Newton'la yollarını ayıran Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı.

İkili arasında çalışma süresi konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı. Abdullah Avcı 3 yıllık süre isterken Trabzonspor 1 artı 1'i öne sürmüştü. Trabzonspor 2 artı 1 yılını ünlü teknik adama kabul ettirdi.

Avcı'nın Trabzonspor'a Beşiktaş'tan aldığı paranın altına bir rakama imza atacağı öğrenildi.


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