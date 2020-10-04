Trabzonspor, Semedo'yu KAP'a bildirdi
Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Djaniny Semedo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Djaniny Semedo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo mavili kulüp, serbest statüde bulunan oyuncuya ilk yıl ve ikinci yıl 1 milyon 300 bin Avro, üçüncü yıl ise 1 milyon 400 bin Avro garanti ücret ödeyecek.
Trabzonspor Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3(Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2020-2021 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,
2021-2022 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15'i, futbolcuya ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."
En Çok Okunan Haberler
- Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır
- Beyaz TV'deki şok ayrılığın nedeni ROK mu?
- Mehmet Özışık hakkında gözaltı kararı
- Kars'ta kayyım yönetiminin sosyal medyada ilk icraatı!
- Berat Albayrak Genel Başkan olacak iddiası
- Kırca'nın öldüğüne yönelik iddialar yalanlandı
- Ya temizlenir, ya da biz gideriz
- Perinçek ile İsmail Hakkı arasında 'askerlik' polemiği
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Tur şirketleri iptalleri başladı
Video Haberler
- A Haber'de akıllara durgunluk veren dolar yorumu
- İlyas Salman, Şener Şen'e böyle sitem etti
- Para istemeye gelen akrabasını tüfekle vurarak öldürdü
- Davutoğlu’nun partisinden Albayrak’a göndermeli video
- MHP'li vekilin şoförü, ABB personeline kasten çarptı
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
En Çok Okunan Haberler
- Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır
- Beyaz TV'deki şok ayrılığın nedeni ROK mu?
- Mehmet Özışık hakkında gözaltı kararı
- Kars'ta kayyım yönetiminin sosyal medyada ilk icraatı!
- Berat Albayrak Genel Başkan olacak iddiası
- Kırca'nın öldüğüne yönelik iddialar yalanlandı
- Ya temizlenir, ya da biz gideriz
- Perinçek ile İsmail Hakkı arasında 'askerlik' polemiği
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Tur şirketleri iptalleri başladı