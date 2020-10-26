Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri
Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Trabzonspor'da, Eddie Newton'un koltuğu sallanıyor. Bordo-mavili yönetimin, İngiliz hocanın yerine Abdullah Avcı'yı göreve getirmek istediği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon kaybedilen şampiyonluğun ardından Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor, takımın başına İngiliz antrenör Eddie Newton'u getirmişti.
Lige yine şampiyonluk parolasıyla giren Karadeniz ekibinde, ilk 6 hafta sonunda istenilen sonuçlar alınamadı.
6 MAÇTA 1 GALİBİYET
Şu ana kadar sadece 1 galibiyet alabilen ve topladığı 5 puanla 17. sıraya kadar düşen bordo-mavililerin, son olarak Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmesi camianın sabrını taşırdı.
Alınan ağır mağlubiyetin ardından toplanan Trabzonspor yönetiminin, Newton'un görevine son verip takımın başına Abdullah Avcı'yı getirmek istediği öğrenildi.
PROGRAMA ÇIKMADI
Trabzonspor'u yorumlamasının doğru olmayacağını düşünen Avcı'nın, derbi sonrası izin alarak beIN Sports'taki programa çıkmadığı ve yarın Başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.
Avcı'nın bir aksilik çıkmaması durumunda, Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş ile yollarını ayıran 57 yaşındaki teknik adam, bir süredir beIN Sports'ta yorumculuk yapıyor.
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