Trabzonspor'da tartışmalı gündem, antrenör Newton!
Trabzonspor teknik direktörü Çimşir'in İngiliz yardımcısından kat kat az maaş aldığı ortaya çıktı.
Trabzonspor'da şimdi de maaş krizi ortaya çıktı.
Trabzonspor teknik direktörü Çimşir'in İngiliz yardımcısından kat kat az maaş aldığı iddia edildi.
Çimşir'in İngiliz yardımcısından neredeyse 5 kat az maaş aldığı öne sürüldü. İddialara göre Hüseyin Çimşir'e aylık 45 bin TL maaş ödenirken, yardımcısı Eddie Newton'un maaşının 245 bin TL (30 bin Avro) olduğu belirtildi.
Newton'ın Başakşehir Başkanı GökselGümüşdağ ile önceki dönemde çekilen fotoğrafları da Trabzonspor'da farklı yorumlara neden oldu.
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