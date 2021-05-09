Trabzonsporlu Kamil Ahmet: Ben bir görev adamıyım

09 Mayıs 2021 Pazar, 14:50

Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, "Ben bir görev adamıyım, elimden geleni her zaman yaparım. Kötü oynayabilirim, kötü oynadığım çok maç da var. Ama savaşırım, her zaman savaşırım. Savaşmayı asla bırakmam" dedi.

Bordo-mavili takımın 29 yaşındaki defansı Kamil Ahmet Çörekçi, Trabzonspor Kulübü'nün dergisine açıklamalarda bulundu. Çörekçi, "İlk sezonumda çok bekledim. Sezonun yüzde 70’inde hiç oynamadım. Daha sonra Rıza Çalımbay gelince şans buldum ve çok da iyi oynadım. Sürekli oynamaya başlayınca, performans ve öz güven olarak da çok şey kazandım. Gerçekten 'Ben burada oynayabilirim' dedim. Daha sonra büyük bir şanssızlık yaşayarak maalesef dizimden sakatlandım. Ben kendimi görev adamı olarak tanımlıyorum. Teknik direktörümüz nerede oynatırsa oynatsın her şartta elimden geleni yapmaya çalışırım. Görevimi yaparım. Benden ekstra bir şey beklemeseler bile aşağıda bir performans da göstermem. Her zaman elimden geleni yaparım" dedi.

Ortam ve oynanan stilin takıma çok yakıştığını kaydeden Kamil Ahmet Çörekçi, "Ben sağ bek oynarken kendimi daha iyi hissediyorum. Orada daha başarılı olduğumu düşünüyorum. Şu an takımımızda çok iyi bir ortam var. Sezon başında biraz zor günler geçirdik. Çok fazla oyuncu gelmişti. Geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirdik, sonra birçok oyuncu gitti ve yenileri geldi. O uyumu yeniden sağlamak zor. Sezon başında bir süreç geçirdik. Abdullah Avcı geldikten sonra da bir felsefe görüyoruz artık takımımızda. Şu anda takımımızdaki ortam ve oynadığımız stil takıma çok yakışıyor. İnşallah bunun da devamı gelir" diye konuştu.

'TRABZONSPOR’U EVİM GİBİ GÖRÜYORUM'

Trabzonspor'da kalıcı olmak istediğini söyleyen Çörekçi, "Trabzonspor’a ilk geldiğimde burada kalıcı olmak istedim. Çünkü çok arkadaşım var Trabzonspor’a transfer olup 1-2 sene sonra giden. Başka oyuncular da var transfer olduktan sonra ayrılan. İçimden 'Burada kalıcı olmalıyım' dedim. Yalan yok, Trabzonspor’u evim gibi görüyorum. Buradaki 4'üncü sezonum. Artık kültürüne, yemeklerine, hayatın her alanına alıştım. Eve de gidemiyorum, Londra’ya da gidemiyorum artık pandemiden dolayı. Buraya alıştım ve burada kalıcı olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" şeklinde konuştu.