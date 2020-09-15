Tribüne çıkıp taraftara saldırdı

15 Eylül 2020 Salı, 03:09

Almanya’da dün akşam Dynamo Dresden ile Hamburg arasında oynanan 10.053 seyircinin izlediği ve Dresden’in 4-1 kazandığı Almanya Kupası 1. tur karşılaşması sonrasında Hamburg forması giyen Toni Leistner, maç sonrasında tribündeki ailesini taciz eden ve kendisine küfür eden Dresdenli taraftarlara saldırdı.



Bu sezon başında QPR’dan bedelsiz olarak Hamburg’a transfer olan 30 yaşındaki Alman oyuncunun, yayıncı kuruluş Sky’a röportaja giderken birden tribüne fırladığı görüldü.

Orada bir taraftarı yere yatıran Leistner’in üzerine diğer taraftarlar da saldırdı. Araya giren güvenlik görevlilerinin kavgayı sonlandırması sonrası röportaja giden oyuncu, tribünden atılan maddeler nedeniyle röportajı tamamlayamadı.

Konu hakkında açıklama yapan Sky Muhabiri Jurek Rohrberg; tam röportaja başlamak istedikleri sırada tribünden ağır hakaretler edilmeye başlandığını, bunun üzerine zaten kendi kötü performansına kızgın olan Leitner’in tribünlere koşmaya başladığını ve kendisine ağır hakeret eden kişiyi yakalayıp yere yatırdığını söyledi.

Kaynak: Ajansspor/ Görsel kaynak: Ajansspor