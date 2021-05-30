Tuchel'in fendi, Guardiola'yı yendi
Chelsea menajeri Tuchel, "Yerimde duramıyorum. Hiç gerçekçi gelmiyor ama gerçek." dedi.
2011-12'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea, bu sezon da mutlu sona ulaşarak Kupa 1'i ikinci kez müzesine koymayı başarırken maça damgasını Alman teknik direktör Tuchel vurdu.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Chelsea menajeri Tuchel, "Yerimde duramıyorum. Hiç gerçekçi gelmiyor ama gerçek. Bunu başardık. Manchester City'ye karşı oynamak her dakika daha zordu. Bu süreçte inancımız ön plana çıktı. Sürekli ikili mücadeleleri kazandık ve bu da başarının faktörüydü" dedi.
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