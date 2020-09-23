"Türk futbolunda beyaz sayfa açmanın zamanı geldi"

23 Eylül 2020 Çarşamba, 15:02

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türk futbolunda artık beyaz sayfanın açmanın zamanı geldiğini söyledi. Albayrak ayrıca birçok futbolcu için teklif aldıklarını da ifade etti.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının basın lansmanında gündemle alakalı soruları yanıtladı. Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Paylabıyık ile ilgili sorulan soruya Albayrak, “Maçtan önce böyle polemiğe girmek istemiyorum. Dostluklardan bahsettik. Şimdi burada 3-4 gün sonra oynanacak derbinin önünde hakemleri masaya yatırmanın bir anlama yok. Türk futbolunda artık beyaz sayfanın açmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu polemiğe girmek istemiyorum” diye cevap verdi.

Maçların seyircisiz oynanmasına ilişkin ise Abdurrahim Albayrak, "Ne tadı var, ne tuzu var. Evinde milyonlarca insanın keyif aldığını düşünüyorum. Pandemi döneminde ciddi riskleri var. En azından yetkililerden şunu rica ediyorum. Yüzde 20-30-40 veya localar olsun. En azından seyirci sesi sahaya yansısın. İnşallah önümüzdeki haftalar bu sorunu çözüleceğini ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Marcao ve Younes Belhanda’nın transfer durumlarının sorulması ürerine Albayrak, "Galatasaray’da transfer bitmez. İki haftamız var. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir limitimiz var. Bu limiti aşmamaya çalışıyoruz. Bütün kulüpler limitler ile baya ciddi sıkıntı içerisinde. Oyuncu satmak istiyoruz. Sonra almak istiyoruz. Birçok futbolcumuza teklifler geliyor. Bizleri mutlu ediyor. Göreceksiniz Galatasaray, bu performansını gösterdiği takdirde ocak ayında Galatasaray’da istenmeyen futbolcu, kapımızı çalmayan menajer olmayacak. Bunun da buradan müjdesini verebilirim" ifadelerini kullandı.



