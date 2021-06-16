Türkiye, 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!
Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile grup ikincisi olarak yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.
İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'e 59-46 mağlup oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Grubu'ndaki son maçında İsrail'e yenilen milli takım, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile grup ikincisi olarak yarı finale çıktı.
Milli takımda Mahmut Açıkgöz 15, Mücahit Günaydın 11, Rıdvan Aksoy ise 6 sayıyla oynadı.
Milli basketbolcular yarı finalde, B Grubu'ndaki Almanya-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak.
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