Türkiye Basketbol A Milli Takımı Başantrenörü önemli açıklamalarda bulundu
Türkiye Basketbol A Milli Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Türkiye’nin 29 kişilik aday kadrosu hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye Basketbol A Milli Takımı Başantrenörü Orhun Ene, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek Türkiye Basketbol A Erkek Milli Takımı’nın 29 kişilik aday kadro hakkında Türkiye Basketbol Federasyonunun sitesine önemli değerlendirmeler yaptı.
Orhun Ene pandemi nedeniyle kadroları geniş tutukları altını çizerken “Pandemi sürecinin halihazırda devam etmesi nedeniyle geçtiğimiz yıllara göre daha geniş bir kadro planlaması yapma kararı aldık. Önümüzdeki yıl hem Avrupa Şampiyonası’na katılacağız hem de Dünya Kupası pencere maçları oynayacağız. Bu bağlamda her an milli göreve hazır geniş bir kadro oluşturmayı hedefledik. Ayrıca pandemi nedeniyle oyuncularımızın sağlık durumlarındaki belirsizlik ve NBA’e giden oyuncu sayımızın artması gibi faktörler de aday kadromuzu geniş tutmamızda önemli bir etken oldu.” İfadelerini kullandı.
Milli Takım için Haziran ve Ağustos aylarının önemine vurgu yapan Orhun Ene, “Yaz döneminde milli takımlar için iki periyodun önemli olduğunu düşünüyoruz. Oyuncuların lig bitiminden sonraki Haziran süreci ve kulüplerin sezonu açmadan önceki ağustos ayı milli takım açısından çok kıymetli. Bu nedenle mümkün olduğu kadar geniş kadrolarla yapacağımız kampları bu dönemlerde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” İfadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.
Türkiye Basketbol Takımı, 29 Haziran – 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek.
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