Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu; İzmir

Türkiye Kupası finali Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel'de oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2021 Çarşamba, 16:25
Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu; İzmir
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Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinin nerede oynanacağı belli oldu. Final maçı maçı resmi olmayan kaynaklardan yapılan açıklamaya göre İzmir'de Göztepe'nin evi olan Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşecek..

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la Antalyaspor karşı karşıya gelecek.


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