Türkiye ve İngiltere Milli Boks Takımı sporcuları çalışmalarını sürdürüyor
Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Olimpiyat Oyunları için hazırlıklara hız kesmeden devam eden Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları Çankırı Orhan Saka Kapalı Spor Salonu’nda antrenmanlarını sürdürüyor. İki takım ikili antrenman yaparak sporcuların durumlarını gördü.
Antrenman sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Türkiye Boks Milli Takım Başantrenörü Seyfullah Dumlupınar, 5 gündür devam eden kamp çalışmalarını verimli geçtiğini söyledi. Dumlupınar, "İngiliz takımıyla beraber 5 gündür kamp yapıyoruz. 5 gün sonunda bir antrenman müsabakamız oldu. Netice itibari ile müsabakalar iyiydi. Boksörlerimizin göstermiş olduğu çabadan ben şahsen çok memnun oldum. Diğer arkadaşlarımda öyle. Ben şahsen boksörlerimin ilerleyen günlerde daha da iyi olacağını, kendilerini ve kapasitelerini daha da artıracağını, ülkemize olimpiyatlarda vize ve madalya getireceğine inancım tamdır. İnşallah daha da güzel olacak" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Başsavcıdan nikahtan sonra Saray ziyareti
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı
- Anketten çıkan sonuç espri konusu oldu
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Öğüt'ten tiksindiren tweet
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- Koray Aydın'ın talimatına Akşener ve delegelerden tepki
- MHP'den İnce'ye 'bukalemunlu' Bahçeli yanıtı
- Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'dan açıklama!
Video Haberler
- Okulla tanışan minik öğrenciler sınırlarına girdi
- Kampçıların üzerine ağaç devrildi: Biri ağır, 4 yaralı
- Futbolcular hakem odasını bastı!
- Sağlık çalışanı kadını bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı
- Hindistan'da facia! Çok sayıda ölü var
- Irkçı küfre isyan eden Boşnaklar'dan Gökçek'e protesto
- AKP'li Çamlı: Şimdi o matmazel Meral var ya...
- Rıdvan Dilmen canlı yayında böyle çıkıştı
- Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devretti
- Selman Öğüt, Atatürk'ü hedef aldı, yayını terk etti
En Çok Okunan Haberler
- Başsavcıdan nikahtan sonra Saray ziyareti
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı
- Anketten çıkan sonuç espri konusu oldu
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Öğüt'ten tiksindiren tweet
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- Koray Aydın'ın talimatına Akşener ve delegelerden tepki
- MHP'den İnce'ye 'bukalemunlu' Bahçeli yanıtı
- Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'dan açıklama!