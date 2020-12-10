Türkiye'de protesto, Şampiyonlar Ligi'nde alkış
Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler oldu.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City - Marsilya karşılaşmasında düdük çaldı. Mücadeleyi İngiliz ekibi 3-0’lık skorla kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında İngiltere’nin Manchester City ile Fransa’nın Marsilya Manchester City Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Karşılaşmada Sascha Stegemann VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yaptı. Ligi maçlarında eleştirilen isimler Avrupa'da beğeni kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip 48. dakikada Ferran Torres’in golü ile 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi 77. dakikada Sergio Agüero farkı 2’ye çıkardı. Mücadelenin 90. dakikasında da Raheem Sterling ile bir gol daha bulan Manchester City sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 16 yaptı ve gruptan lider olarak çıktı. Marsilya ise 3 puanla Avrupa kupalarına veda etti.
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