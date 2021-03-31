Türkiye'nin beraberliği Hollanda'ya bayram oldu

31 Mart 2021 Çarşamba, 07:05

Hollanda Milli Takımı oyuncuları Frenkie de Jong, Memphis Depay ve Georginio Wijnaldum, Cebelitarık'ı 7-0 yendikleri maçın sonrasında A Milli Takımımızın beraberliğine değindi.

Frenkie de Jong, maç sonu "Türkiye'nin beraberliği alabileceğimiz en güzel haberdi." ifadelerini Milli arayı iyi kapatıyoruz, Türkiye'nin Letonya karşısında aldığı sonucun da bunda büyük payı var. Artık daha iyi bir pozisyondayız." dedi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BONUS OLDU"

Liverpool'da oynayan yıldız oyuncu Georginio Wijnaldum ise, "Türkiye'nin Letonya karşısındaki beraberliği bizim için büyük bir bonus oldu. Artık kendi işimizi halletmeli ve kalan maçlarımızı kazanmalıyız." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 3 maç sonunda 7 puanla zirvede yer alırken, Hollanda, Karadağ ve Norveç'in 6'şar puanı bulunuyor.