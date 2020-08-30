UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi Olympique Lyon

30 Ağustos 2020 Pazar, 23:31

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon, finalde karşılaştığı Wolfsburg'u 3-1 yenerek kupayı kazandı. Turnuvada 5'inci kez üst üste şampiyon olan Fransız ekibi, toplamda 7'nci zaferine ulaştı.

İspanya'nın San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı'nda oynanan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçında, Alman temsilcisi Wolfsburg ile Fransız takımı Olympique Lyon karşı karşıya geldi. Lyon, 25'inci dakikada Eugenie Le Sommer, 44'üncü dakikada Saki Kumagai ve 88'inci dakikada Sara Björk Gunnarsdottir'in kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Wolfsburg'un tek golü ise 57'nci dakikada Alexandra Popp'tan geldi.

Bu sonuçla Lyon, kadın futbolunda Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasını üst üste 5'inci kez kazanmış oldu. Turnuvada en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Lyon, toplamda 7'nci kez kupayı müzesine götürmüş oldu.