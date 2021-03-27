UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ni seyircili düşünüyor

Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliğini yapacağı 2021 Şampiyonlar Ligi Finali için UEFA’nın en az 9 bin seyirciyi stadyuma almayı planladığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2021 Cumartesi, 11:52
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ni seyircili düşünüyor
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Daily Mail’de yer alan haberde, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi Finali’ni seyircili oynatmak istediği ifade edildi. Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle ertelenen İstanbul’daki final için belirlenecek kapasiteye ilişkin UEFA’nın hükümet ile görüşme yapacağı kaydedildi. UEFA’nın seyirci konusunda iyimser olduğu vurgulanırken en az 9 bin seyirciyi stadyuma almak istediği ve konu hakkında çeyrek finale kalan sekiz takıma bilgilendirme yaptığı belirtildi. 29 Mayıs’taki final için UEFA’nın devredilemez bilet uygulaması ve kağıt bilet yerine telefon üzerinden okutulacak biletleri düşündüğü kaydedildi. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da oynanması planlanan final pandemi sebebiyle Lizbon’a alınmıştı.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri:

Manchester City – Borussia Dortmund

Real Madrid – Liverpool

Porto – Chelsea

Bayern Munih – Paris Saint Germain


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