UEFA Süper Kupa Final maçında sahaya atlayan Youtuber'a 1 yıl 8 ay hapis

09 Şubat 2021 Salı, 15:39

Vodafone Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında 14 Ağustos 2019'da oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atladığı gerekçesiyle yargılanan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Yılmaz'ın video ve fotoğrafını çektikleri iddia edilen 4 sanık ise beraat etti.

Vodafone Park'ta, 14 Ağustos 2019'da oynanan UEFA Süper Kupa final maçının 14'üncü dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılmıştı. Stadyumda, Yılmaz'ın videosunu çektikleri belirlenen 4 arkadaşı da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Sanık Yılmaz polisteki sorgusunda, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak, önce gol sevinci yaptığını ardından da kaleye doğru koştuğunu, sahaya girmeyi önceden planlamadığını, arkadaşlarının video ve fotoğrafını çektiklerinden habersiz olduğunu söylemişti. Haklarında soruşturma açılan 5 sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca "Yasak alanlara girme" suçundan dava açılmıştı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan Ali Abdülselam Yılmaz'ı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Yılmaz'ın 1 yıl süreyle spor müsabakalarına girmesinin yasaklanmasına hükmeden mahkeme, taraftarı olduğu takımın maçları olduğu zamanlarda karakola imza atma yükümlülüğü de getirildi. Mahkeme, diğer sanıklar Yasir Yılmaz, Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy ve Furkan Yaman'ın ise beraatine karar verdi.ye getirilmesi