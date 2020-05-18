UEFA'dan İstanbul'a seyircili final mesajı

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 07:59

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Avrupa futbolunun durumu ile ilgili planlarını aktaran Ceferin çarpıcı ifadeler kullandı. UEFA Başkanı İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi Finali'nin de Ocak ayında oynanmasını istediğini söyledi.

Ceferin şöyle konuştu:

Ben peygamber değilim, 1-2-3-4 ayda ne olacağını bilemem fakat şu anda şu gerçek ki, Avrupa sezonunu bitirebiliriz. Ulusal ligler bizden bağımsız. Bu liglerin de yüzde 80'i sezonu tamamlayacaktır.

İPTAL KARARI ERKEN

Yerel liglerin kararının bize etkisi yok. 1. kim, 2. kim, 3. kim, 4. kim, bunlar önemli. Bence iptal kararları erken alındı. Çok ideal bir düşünce olduğunu düşünmüyorum. Bazı ligler haricinde hepsi oynanabilirdi. Ancak bu devletlerin kararı ve kulüpler bir şey yapamaz ancak bence karar erken alındı. UEFA'yı etkileyen bir şey yok, bu onların kararı. Şu anda 2 Fransız takımı Şampiyonlar Ligi'nde, Ağustos'a kadar oynamayacaklar, onlar için iyi bir durum olur mu, emin dğeilim. Bu benim kararım değil. Biz de, kulüpler de hükümetin kararına saygı duymak zorundayız.

Sonbahar'da gidişat daha iyi olacak, günden güne durumlar iyileşiyor. 6 ay sonrasındaki organizasyonlar için bir şey söylemek zor. Ocak ayında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali seyircili olsa, kabul eder misiniz deseniz, tabii ki derim ancak bunu bilemeyiz. Gün gün durumu takip ediyoruz. Şu anda durumlar iyi ilerliyor. Her şeyi yoluna koyabilmek için pozitif enerjiye ve pozitif düşünceye sahip olmalıyız.

UEFA organizasyonları takviminin çok etkilenmesini beklemiyoruz. Takvim çok sıkışık, bir şeyleri değştirmeyi düşünmüyoruz. Ulusal Ligler için bir şeyler söylemek zor. Bazıları geç, bazıları normal başlayacak. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin aynı kalacağını düşünüyorum. Belki 1-2 günde değişiklik yapılabilir.''