Ümraniyespor Recep Uçar'a emanet

27 Ekim 2020 Salı, 23:39

Ümraniyespor'da Sait Karafınar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Recep Uçar oldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirilmiştir. Hocamız ve ekibine 'hoş geldiniz' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

