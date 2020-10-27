Ümraniyespor Recep Uçar'a emanet

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2020 Salı, 23:39
Ümraniyespor Recep Uçar'a emanet
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Ümraniyespor'da Sait Karafınar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Recep Uçar oldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirilmiştir. Hocamız ve ekibine 'hoş geldiniz' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.


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