VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yaptı
Türkiye’yi 2021 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde temsil eden VakıfBank, C Grubu’ndaki ikinci maçında Fransa’nın ASPTT Mulhouse takımını 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yaptı.
Türkiye’yi 2021 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde temsil eden VakıfBank, C Grubu’ndaki ikinci maçında Fransa’nın ASPTT Mulhouse takımını 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yaptı.
VakıfBank, C Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 21.30’da Bulgaristan’ın VC Maritza Plovdiv takımıyla karşı karşıya gelecek.
Salon: Kolodruma
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)
Mulhouse: Cazaute, Olinga-Andela, Moma Bassoko, Vanjak, Polder, Bugg, Soldner (L) (Viggars, Jaegy, Novakovic, Lamprousi, A.Haak)
VakıfBank: Kübra, Ognejnovic, Gabi, Rasic, Haak, Bartsch-Hackley, Ayça (L)
Setler: 18-25, 16-25, 18-25
Süre: 64 dakika (21,20,23)
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