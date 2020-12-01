Valentin Rosier, Beşiktaş'ta mutlu
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, takımda kalmak istiyor. Siyah beyazlı kulüp de Portekiz ekibi Sporting CP'den 1 yıllığına kiraladığı, ancak satın alma opsiyonu bulunmayan Rosier'yi 1 yıl daha kiralamayı arzuluyor.
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, takımda kalmak istiyor. Siyah beyazlı kulüp de Portekiz ekibi Sporting CP'den 1 yıllığına kiraladığı, ancak satın alma opsiyonu bulunmayan Rosier'yi 1 yıl daha kiralamayı arzuluyor.
İstanbul'da çok mutlu olan ve takımda Fransızca konuşan oyuncuların da fazla olmasından dolayı kolay bir adaptasyon dönemi geçiren 24 yaşındaki futbolcu, kulübüyle anlaşılması durumunda Beşiktaş'ta futbol oynamaya devam etmek istiyor. Özellikle siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın yoğun uğraşları sonucu takıma kazandırılan Rosier, oynadığı futbolun yanı sıra 4 maçta 2 de asist yaparak dikkat çekti.
Sporting CP, büyük beklenti içinde olduğu ve bir yıl önce bonservisine 5 milyon Euro ödediği Rosier'nin Beşiktaş'a kiralanması sonrasında sözleşmeye satış opsiyonunu kesinlikle koydurmak istemedi. Bu gelişme üzerine siyah beyazlılar maliyeti nedeniyle Fransız oyuncuyu yeniden kiralık olarak kadrosunda tutmaya çalışacak.
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