VAR uyardı, kırmızı kart çıktı!

05 Temmuz 2020 Pazar, 21:58

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Feghouli ile sarı kart gören sol bek Marcelo Saracchi, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştüler.

Rakibi Da Costa'nın faulü sırasında yere düştüğü sırada rakibine tekme atan Feghouli acı içinde yerde kıvranırken, ‘VAR’ hakemleri orta hakem Cüneyt Çakır’ın pozisyonu izlemesini istedi.

Kenara gelen tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, Feghouli’nin rakibine attığı tekmeyi tespit etti ve tecrübeli futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına yolladı.

4. SARI

Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşan Galatasaray’da Marcelo Saracchi, Alanyaspor maçında yok! Saracchi, 18. dakikada Abdulkadir Parmak’a yaptığı faul sonrasında hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Uruguaylı sol bek bu kartla birlikte 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Galatasaray, ligin 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.



