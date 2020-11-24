Vettel’den Ferrari eleştrisi

24 Kasım 2020 Salı, 13:02

Sebastian Vettel, Almanya’da haftalık olarak yayınlanan Die Zeit gazetesine Ferrari’nin bu sezon yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Takım olarak hedefledikleri yerden çok uzak olduklarını ve bu sezonun bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Vettel, Ferrari’deki sorunun görünen aksine daha büyük olduğuna dikkat çekti. Ferrari’nin üretmiş olduğu bu sezonki motorun sorunlu olduğunu ve araca uymadığını söyleyen Alman pilot, bu seneki araçta çok fazla hava direnci ile karşılaştıkları için sorun yaşadıklarını belirtti. Vetttel bu seneki aracın tasarımı ile ilgili; ‘’ Tasarım açısından geçtiğimiz yıla göre sadece küçük değişiklikler yaptık. Bu değişiklikler rekabet etmemiz için elbette önemliydi. Geçtiğimiz yıla göre daha çok verim alıyoruz ama bazı sorunlar devam ediyor. Bu seneki araçta yere basma kuvvetini artırdık ama bu hava direncinin artmasına yol açtı. ‘’ ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Park’taki yarışta üçüncü olarak bu sezonun ilk kez podyuma çıkan Sebastian Vettel, şampiyonada 33 puanla 13.sırada yer alıyor.