Vitor Pereira: "Güzel futbol oynanmasını istiyorum"

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:51

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda yarın Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile karşılaşacak Fenerbahçe’de Vitor Pereira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Forvet transferi ve takımın oynadığı sisteme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Portekizli teknik adamın açıklamaları şöyle:

“HERKESE İYİ BİR SEZON DİLİYORUM”

“5 sene sonra burada olmak benim için büyük mutluluk. Herkese iyi bir sezon diliyorum. Fiziksel olarak çok güçlü ve organize bir takıma karşı oynayacağız. Bizden daha iyi durumdalar çünkü ligleri başladı. Kalitemizi ortaya koymamamız ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. “

“TRANSFER DÖNEMİ HER KULÜP İÇİN ZORDUR”

“Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Elimizdeki kadrodan en iyisini yapacağız. Bizim yapmamız gereken en iyi oyunumuzu oynamak. Agresif, baskı yapan ve reaksiyon gösteren bir takım görüntüsü vermek istiyoruz.

İçinde bulunduğumuz zor bir durum çünkü iki oyuncumuz da sakatlandı. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Transfer dönemi her kulüp için zordur. Kulübümüz çok çalışıyor. İyi bir takım kurabilmek için çok çalıştılar ve çalışmaya devam ediyor.”

“ÖNEMLİ OLAN SAHADAKİ DAVRANIŞLAR”

“Maç içinde farklı başlayıp bunu değiştirebilirsiniz toplu ve topsuz oyunda. Önemli olan sahadaki davranışlardır sistemden bağımsız olarak. Futbolcuların bunları anlamı ve uygulaması önemli olan.

Saha içinde nasıl davranmamız gerektiği, nasıl savunmamız gerektiği, nasıl kontra atağa çıkmamız gerektiğini oyuncuların anlaması gereken şeyler. İlk geldiğimiz günden beri buna çalışıyoruz.”

“GÜZEL FUTBOL OYNANMASINI İSTİYORUM”

“Bitiriciliği iyi olan, toplu ve topsuz oyunda oynayabilen, kuvvetli ve bağlantı sağlayabilecek oyuncuları tercih ediyorum. Ama bu sadece forvet oyuncusu değil tüm oyunculardan bunu istiyorum. Çünkü ben güzel futbol oynanmasını istiyorum.

Önemli olan sahadaki dinamikler. İki takım aynı anda aynı sistemle oynanabilir ama dinamikleri farklı olabilir. Toplu ve topsuz oyunda nasıl oynuyorlar bunlara bakmanız lazım.

Oyun içerisinde hem hücum hem defans anlamında sistemler değişebiliyor. Sistemler aslında oyunun geçiş evrelerinde değişiyor. Bakmanız gereken şey takımın sahadaki davranışları neler, nasıl hareket ediyorlar?

Takımın oynadığı sistemden ziyade maçın her anında nasıl davrandığını bilmesi gerekiyor ve bunu sahaya yansıtması gerekiyor."