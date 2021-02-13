Voleybolda Galatasaray İBBSK'yı zor yendi
Efeler Voleybol Ligi'nde Galatasaray İstanbul BBSK'yı zorlanarak da olsa 3-1 yendi.
Efeler Voleybol Ligi'nde Galatasaray İstanbul BBSK'yı zorlanarak da olsa 3-1 yendi.
Özellikle 4. set müthiş çekişmeye sahne oldu. Bu sette hakem blok-out kararını vermekte zorlandı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki maç Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda seyircisiz oynandı.
Setler şöyle sonuçlandı:
1. Set: 25-23
2. Set: 25-21
3. Set:24-26
4. Set: 26-24.
Maçı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İstanbul BBSK yönetim kurulu üyesi Tuncay Yılmaz izledi.
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