Voleybolda Galatasaray İBBSK'yı zor yendi

Efeler Voleybol Ligi'nde Galatasaray İstanbul BBSK'yı zorlanarak da olsa 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2021 Cumartesi, 22:48
Voleybolda Galatasaray İBBSK'yı zor yendi
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Efeler Voleybol Ligi'nde Galatasaray İstanbul BBSK'yı zorlanarak da olsa 3-1 yendi.

Özellikle 4. set müthiş çekişmeye sahne oldu. Bu sette hakem blok-out kararını vermekte zorlandı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki maç Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda seyircisiz oynandı.

Setler şöyle sonuçlandı:

1. Set: 25-23

2. Set: 25-21

3. Set:24-26

4. Set: 26-24.

Maçı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İstanbul BBSK yönetim kurulu üyesi Tuncay Yılmaz izledi.


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