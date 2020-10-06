Voleybolda kızlardan harika seri!
- Türkiye: 3 - Karadağ: 0
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Karadağ'ı 3-0 yenerek namağlup yarı finale yükseldi.
Milli takım, 1. Grup'taki beşinci ve son maçında şampiyonanın ev sahibi Karadağ ile karşılaştı.
SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 25-10, 25-17 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlılar, 5'te 5 yaptı ve grup lideri olarak yarı finale çıktı.
Türkiye, yarı finalde 8 Ekim Perşembe günü TSİ 17.30’da 2. Grubu ikinci sırada tamamlayan Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
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