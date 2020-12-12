Webo'dan 8 Aralık yorumu: Hayatımın en zor gecesi

12 Aralık 2020 Cumartesi, 11:11

Salı günkü Paris Saint Germain maçında dördüncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kalan Pierre Webo, 8 Aralık’ın futbolda ırkçılıkla mücadele günü olacağını söyledi.

Pierre Webo, salı gecesi Parc de Princes’de yaşananlara ilişkin BBC’ye açıklamalarda bulundu. Webo, o gece yaşanan olayların hayatının en zor günü olduğunu belirterek şunları söyledi; ‘’ Yapabileceklerimizi gösterdik. Irkçılıkla mücadele edecek kişiler hakemler değil, oyuncular. Bu olaydan dolayı bana odaklanılmasını istemiyorum. Dediğim gibi 8 Aralık ırkçılıkla mücadele için önemli bir gün olacak. ‘’

Webo ayrıca İngiliz Daily Mail gazetesine de o gün yaşananlarını ve hissettiklerini anlattı; ‘’ Maçtan sonra kendimi izlediğimde ne kadar öfkeli olduğumu fark ettim. Yüzümün ilk defa böyle olduğunu gördüm. Bu kadar öfkeli olduğumu hatırlamıyorum bile. Benim bulunduğum yerden rahatlıkla beni işaret edebilirdi. Üçüncü sıradaki adam, onu dışarı çıkar diyebilirdi. Ya da yanıma gelip beni gösterebilirdi. Niye o kelime? ‘’

BUNU HAKEMLERDEN DUYMAK ÇOK ZORDU

‘’ O kelimeyi bir hakemden duymak gerçekten zordu. Şok olmuştum. Tüm bu olanları kontrol etmesi gereken kişi böyle bir şey söyleyebiliyordu. Şampiyonlar Ligi gibi yüksek seviyeli bir organizasyonda daha düzgün insanlara ihtiyacımız var. ‘’

‘’ İKİ TAKIMA DA TEŞEKKÜR EDERİM ‘’

Her iki takıma da gösterdikleri destekten dolayı teşekkür eden Webo, ‘’ Soyunma odasına doğru giderken yanıma ilk Rafael geldi ve oynamıyoruz, bitti dedi. Nasıl oynamıyorsunuz dedim? Sonrasında Neymar, Marquinhos ve Leonardo geldi. Yaşananlar için özür dilediler. Merak etme seninleyiz, maça çıkmayacağız. Bu sözleri kabul etmiyoruz dediler.