Wesley Sneijder geri dönüyor

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:32

Kariyerinde Real Madrid ve Inter formaları da giyen eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, 2019 yılının Ağustos ayında Katar’ın Al Gharafa takımında futbolu bırakmıştı. Eski Şampiyonlar Ligi şampiyonu Hollandalı tıpkı milli takımdan arkadaşı Arjen Robben gibi 1 yıl sonra yeniden futbola dönmenin planını yapıyor.

ANTRENMANLARA ÇIKACAK

Futbola veda ettikten sonra aldığı kilolarla gündeme gelen Sneijder’in aşırı derecede kilo aldığı görülmüştü. Hollanda basınına göre Sneijder, kilo vermek ve kendisini meşgul eden bir şeyler yapmak istiyor. Bu nedenle amatör ligde mücadele eden DOS Holland Stichtse Boys takımıyla antrenmana çıkacak olan 36 yaşındaki Hollandalı, istediği vücut formlarına ulaşırsa Hollanda Eredivisie Ligi’nde yeşil sahalara dönebilir.

“BİZİM İÇİN İYİ BİR FIRSAT”

Utrecht Teknik Direktörü Jordy Zuidam, “Sneijder yeniden oynamak istiyor ama bir sezon başında sahaya çıkmadı. Yeşil sahalara ara verip yeniden dönmenin nasıl bir tecrübe olduğunu tatmak istiyor. Kilo vermeli ve vücudunu yeniden şekle sokmalı” açıklamasını yaptı.

Sneijder’in futbola döndükten sonra Utrecht’te forma giyebileceğinin sinyalini veren Zuidam, “Formunun zirvesindeki Sneijder bizim için iyi bir fırsat olacaktı” dedi.

Geçen sene Bayern Münih’te emekli olan Arjen Robben, geçtiğimiz günlerde altyapısında yetiştiği Groningen ile futbola geri döndüğünü açıklamıştı.