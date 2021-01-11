West Ham’dan Beşiktaşlı Aboubakar’a kanca

11 Ocak 2021 Pazartesi, 14:56

Sebastian Haller’ı Ajax’a satan West Ham United’ın gözü Beşiktaş’ın yıldızı Vincent Aboubakar’da. İngiliz ekibinin teknik direktörü David Moyes, Kamerunlu golcüyü takımda görmek istediğini ifade etti.

Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar’a Premier Lig’den talip var. Geçtiğimiz hafta golcü oyuncusu Sebastian Haller’ı Hollanda ekibi Ajax’a yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satan West Ham United, bu oyuncudan doğan boşluğu Aboubakar’la doldurmayı planlıyor. Takımda sürekli sakatlık problemi yaşayan Michail Antonio’nun forvet pozisyonunda tek kaldığına dikkat çeken Teknik Direktör David Moyes, Kamerunlu golcünün alınmasını istiyor. Süper Lig’de çıktığı 13 maçta 9 gol atıp 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Aboubakar için West Ham’ın önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekibin kapısını çalması bekleniyor.



