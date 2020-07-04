Yeni Malatyaspor fırsat kaçırdı

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 20:34

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Murat (Dk. 74 Vidar), Umut, Hadebe, Acquah, Donald (Dk. 87 Ahmed), Fofana (Dk. 87 Walter), Chebake, Mina, Hafes, Youssuf (Dk. 46 Robin)

GENÇLERBİRLİĞİ: Kristoffer - Halil, Berat (90+4 Polomat), Jesus, Sorin, Ayite (Dk. 74 Lens), Toure, Sefa (Dk. 89 Sami), Candeias, Erdem, Flavio

SARI KARTLAR: Youssuf, Murat, Mina, Umut, Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor) - Sefa, Berat (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 30'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçta 0-0 berabere kaldı.

6'ncı dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören yerden Donald'ın şutunda top kalenin hemen yanından auta çıktı.

13'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun sol çaprazdan kaleye çektiği şut, kaleci Farnolle kurtardı.

39'uncu dakikada sol kanatta rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Karim Hafez'in ortasında rakip savunma tehlikeye izin vermedi.

44'üncü dakikada Candeias'ın sol korner direğine yakın noktadan ceza alanına yaptığı ortada hiçbir oyuncu dokunamayınca savunma topu uzaklaştırdı.

64'üncü dakika ceza sahası içerisine verilen ara pasla topla buluşan Fofana'nın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

70'inci dakikada sağ çaprazdan Chebake'nin ceza sahasına yaptığı ortasını savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmada gol olmadı ve müsabaka 0-0 eşitlik ile sonuçlandı.



