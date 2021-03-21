Yeşil sahalarda ırkçılığın son mağduru Jude Bellingham oldu
Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'un İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldığını duyurdu.
Borussia Dortmund'un Köln ile 2-2 berabere kaldığı lig karşılaşmasının ardından sosyal medyadan kendisine atılan ırkçı içerikli mesajları fotoğraflayarak paylaşan 17 yaşındaki oyuncu, "Sosyal medyada herhangi bir gün daha..." mesajını yazdı.
March 20, 2021
Borussia Dortmund, Köln, Bellingham'ın önceki takımı Birmingham City ve İngiltere Futbol Federasyonu, olayın ardından genç oyuncuya destek mesajları paylaştı.
İngiltere futbolunda Derby County'de forma giyen Türk oyuncu Kazım Kazım, Manchester Unitedlı Marcus Rashford, Chelseali Reece James ve Crystal Palacelı Wilfried Zaha gibi birçok oyuncu, son dönemde sosyal medyada ırkçı içerikli mesajlara maruz kalmıştı.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'dan İstanbul sözleşmesi açıklaması
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Cumhurbaşkanı kararıyla Diyarbakır il sınırı değişti
- HDP'li Gergerlioğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- İYİ Parti'de toplu istifa
- 320 milyon TL'lik ihale
- Pedofiliyi savunan profesörden Erdoğan'a teşekkür
- Bakanı Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
- Gergerlioğlu'nun namazları kabul olunmaz
- Cübbeli'den Erdoğan ve diğer siyasetçilere teşekkür