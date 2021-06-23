Yılmaz: Ankara tesis ve etkinlik yoksunu!
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, "Eğer tesis ve etkinlik alanları oluşturup ile bu kamp ve çalışmaları Ankara'da yapabilirsek, Ankara'nın dört bir yanındaki öncelikli mahallelerdeki evlatlarımız da spora ilgi duyar" dedi.
KRT'de yayınlanan Sportif Yaşam adlı programa konuk olan Ankara Kent Konyesi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, sporla barışık bir Ankara için yerel yönetimlerle birlikte çalışılması gerektiğini söyleri.
Gazeteci Mustafa Yavuz'un Hazırlayıp sunduğu Sportif Yaşam programına konuk olan Ankara Kent Konseyi Başkanı aynı zamanda Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sayın Halil İbrahim Yılmaz, " Spor deyince konuya ilgisi az olan insanlar bir detay gibi teferruat gibi görebilir, ancak spor hayatını aslında temeli başlangıcıdır . Nefes alan bir kent oluşturmadığınız zaman sağlıklı bireyler olmuyorsunuz. 6 milyon nufusun her yaş grubuna spor yaptırmalıyız" dedi.
Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:
" Biz Ankara'daki 64 federasyonumuzun yüksek bütçelerini kent dışındaki kamp ve etkinliklerle harcadığını görüyoruz. Eğer tesis ve etkinlik alanları oluşturup ile bu kamp ve çalışmaları Ankara'da yapabilirsek, Ankara'nın dört bir yanındaki öncelikli mahallelerdeki evlatlarımız da spora ilgi duyar. Ankara'da niçin milli maç oynanmıyor? Ankara'da niçin büyük etkinlik yapılmıyor? Şu anda aktif 280 amatör futbol kulübü var, ama saha sorunu üst düzeyde"
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