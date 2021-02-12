Yusuf Günay: Gerekirse konuyu UEFA'ya götüreceğiz

12 Şubat 2021 Cuma, 16:40

Galatasaray ile adım atarken bağış yapılabilen sağlık uygulaması Help Steps arasında iş birliği anlaşması yapıldı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, imza töreninin ardından gündemi değerlendirdi.

''GEREKİRSE UEFA'YA GİDECEĞİZ''

''Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi 2019-20 sezonu sonunda bitiyordu. Rizespor, Oğulcan'a sormadan sözleşmeyi uzatıyor ve bunu TFF'ye bildiriyor. Oğulcan sözleşmesinin 2021'de bittiğini görüyor ve TFF'ye itirazda bulunarak 'bu sözleşmede benim iradem yok' diyerek belirtiyor. Federasyon oyuncunun ana sözleşmesini iptal ediyor ve lisansı askıya alınıyor. Bunu hem Oğulcan'ın avukatları hem de kulüp avukatları ısrarla belirtmesine rağmen sonuç alınamadı. Oğulcan'a verilen para cezasından Galatasaray sorumlu tutuluyor. UÇK bu zamana kadarki uygulamalarda disiplin cezası veremez. Burada maalesef Oğulcan'a 6 maç ceza verildi ve Tahkim Kurulu 3 maça indirdi. Böyle bir karar daha önce verilmiş değil. İlk kez böyle bir kararla karşı karşıya kalıyoruz. Benzer kararlar UEFA'dan döndü. UEFA'nın uygulamalarına tamamen ters. Tüm evraklarımızı tamamlayacağız. Gerekirse konuyu UEFA'ya götüreceğiz. Bu karar hiçbir ilkelere uygun değildir''

''3 BİN TARAFTAR STADYUMA USULSÜZ SOKULMUŞTUR''

''Fenerbahçe derbisinde, usulsüz stada girenler oldu. Bir TFF yetkilisi bana bu sayının 3 bin olduğunu söyledi. 3 bin taraftar stadyuma usulsüz sokulmuştur. Bu şahısların kimler tarafından, nasıl ve ne şekilde stadyuma alındığı açıklanmalıdır.''

''ARDA TURAN'A VERİLEN CEZA TÜRKİYE'DE İLK''

''Arda Turan'a verilen ceza Türkiye'de ilktir. İçeriğini tasvip edin ya da etmeyin onu da tartışırız. Soyunma odasında kendi aralarında yapılan bir sevinç ve kaynağı belirli olmayan bir yayından ceza. Kimsenin haberi yok, raporda yok, kimsenin haberi yok''