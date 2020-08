Zafer Bayramı Golf Turnuvası'nda büyük coşku

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:49

MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası büyük coşku ile sona erdi.

MARINBASE tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020, 28 ve 30 Ağustos tarihlerinde Kemer Country Club’da yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti.

Yeni normalleşme süreci içerisinde gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte düzenlenen MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020'de Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in yanı sıra iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ile birlikte 143 oyuncu yer aldı. Turnuva, bugün saat 16.30’da düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Turnuvada ödül alan isimler şu şekilde:

- Men’s Cat A

Can Bıkmaz

- Men’s Cat B

Kemal Veli

- Men’s Cat C

Ege Bekgöz

- Ladies Cat A

Canan Irengün

- Ladies Cat B

Seliyha Elbeyoğlu

- Ladies Longest Drive: İrina Socolov

- Men’s Longest Drive: Claus Lassen

- Ladies Nearest To The Pin: Elif Kırçuval

- Men’s Nearest To The Pin: Aydın Turhan

- Ladies Gross: Elif Kırçuval

- Men’s Gross: Cem Pekkutlucan