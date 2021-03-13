Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz Covid-19 aşısı yapmaya başladı

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yapmaya başladı.

AA
13 Mart 2021 Cumartesi, 17:18
Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz Covid-19 aşısı yapmaya başladı
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Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yapmaya başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde bugün oynanan Akhmat Grozny karşılaşması ile birlikte aşı uygulamasının devreye girdiği kaydedildi.

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanıldığı uygulamanın sezon sonuna kadar devam edeceği ve 18 yaş üstündeki taraftarların aşı olabileceği belirtildi.


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