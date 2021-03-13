Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz Covid-19 aşısı yapmaya başladı
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yapmaya başladı.
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yapmaya başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ligde bugün oynanan Akhmat Grozny karşılaşması ile birlikte aşı uygulamasının devreye girdiği kaydedildi.
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanıldığı uygulamanın sezon sonuna kadar devam edeceği ve 18 yaş üstündeki taraftarların aşı olabileceği belirtildi.
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Milli Eğitim Müdürlüğü'nden flaş karar
- Süleyman Soylu, CHP'li ilçe başkanından helallik istedi
- Torunum benden süt istedi alamadım diyen emekli var
- Son ankette çarpıcı sonuçlar!
- Tevfik Göksu'yu üzecek 'İmamoğlu' kararı
- Aytun Çıray, uluslararası kuruluşun anketini açıkladı
- Erkan Baş: İspat edemem ama yemin edebilirim
- Erdoğan'ın hayali gerçek olamadı
- Hüseyin Temurtaş isimli erkek evli olduğu kadını öldürdü
- Sinemada virüs salgınları