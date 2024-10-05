10 kişi Bodrum, İstanbul'da 1 puanı aldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, 45+3. dakikada 10 kişi kalan Bodrum FK'nın, deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maç 0-0 berabere bitti.

10 kişi Bodrum, İstanbul'da 1 puanı aldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 15:57

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, Bodrum FK'yı konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

KASIMPAŞA'NIN GOLÜ İPTAL

Mücadelede Kasımpaşalı Mamadou Fall'ın 34. dakikada attığı gol, VAR'ın uyarısıyla iptal edildi. Golden önce faul olduğu belirtildi.

BODRUM 10 KİŞİ KALDI

Maçta dakikalar 45+3'ü gösterirken Bodrum FK'da Taulant Seferi kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK 10, Kasımpaşa ise 8 puana yükseldi. 

Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak. Bobdrum FK ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.


Etiketler: #kasımpaşa #Bodrum FK #Trendyol Süper Lig

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