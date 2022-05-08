28 kupanın sergilendiği Divan’da Ali Koç’tan 3 Temmuz mesajı: Herkes öğrenecek

08 Mayıs 2022 Pazar, 07:00

Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pankart konusunda öfkeli olduklarını belirtip “Biz zalim insanlar değiliz ama zulme de sessiz kalmayız” dedi. Ali Koç, “Fenerbahçemizin pek çok hizmeti yanında 3 Temmuz duruşunun kıymeti daha tam anlaşılmıyor, yıllar sonra anlaşılacak ve herkes öğrenecek. Bu duruş tarihe öyle bir kazınacak ki ileride küçük çocuklar bundan dolayı F.Bahçeli olacak. 3 Temmuz ruhuna dönmeliyiz” diye konuştu.

İMAMOĞLU’NA TEPKİ

F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’ın, ziyarete gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 61 numaralı forma hediye etmesi, dünkü toplantıda eleştirildi. Koç, “Bu ilden (Trabzon) gelen insanların bazılarının enteresan karakteristik özellikleri var. Milli Takım Fenerbahçemizin stadına gelir maç yapmaya, hocası gelir (Şenol Güneş) bordo mavi kravatla. Şehrin belediye başkanı (Ekrem İmamoğlu), Yüksek Divan Kurulu başkanımızı ziyarete gelir bordo mavi kravatla. Kime ne anlatıyorsunuz? Bir de utanmadan bize ağır hakaretler ifade eden bir kitabı da hediye olarak getirme hassasiyetsizliğini yapar. İnşallah Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez” dedi.