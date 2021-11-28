5 gollü müthiş maçta gülen Gaziantep oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gaziantep ekibi 3-2'lik skorla kazandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2021 Pazar, 15:37
5 gollü müthiş maçta gülen Gaziantep oldu!
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-2'lik ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada 7. dakikada Konyaspor, Guilherme'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Gaziantep, bu gole 18. dakikada Steven Caulker ile karşılık verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, 52. dakikada Muhammet Demir'in golüyle 2-1 öne geçti. Konyaspor, 72. dakikada Sokol Cikalleshi'nin ayağından bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Gaziantep FK'da 86. dakikada sahneye çıkan Joao Figueiredo skoru 3-2'ye getirdi ve takımının sahadan 3 puanla ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, bir maç aradan sonra kazandı ve puanını 18'e yükseltti. Süper Lig'de 4 maç aradan sonra kaybeden Konyaspor ise 26 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Gaziantep FK, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.


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