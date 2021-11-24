A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi başlıyor

24 Kasım 2021 Çarşamba, 11:06

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Belarus ile karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayımlanacak.

B Grubu'nda Belarus'un yanı sıra, Büyük Britanya ve Yunanistan ile yer alan milliler, 28 Kasım Pazar günü ise Büyük Britanya'yı konuk edecek.

FIBA'nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek.

Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

BELARUS'LA 7. KEZ KARŞILAŞACAK

Ay-yıldızlılar tarihinde 7. kez Belarus'la karşılaşacak.

İki takım bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. İstanbul'da 1997 yılında oynanan ve Belarus'un 85-74 kazandığı müsabakayla başlayan rekabette ay-yıldızlı ekip 4 maçı kazanırken, 2 kez rakibine yenildi.

Milliler, FIBA 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. Gruptaki ilk maçı 77-74 kazanan ay-yıldızlılar son karşılaşmadan da 91-62 üstünlükle ayrıldı.