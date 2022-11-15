A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'a geldi

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile yarın yapacağı özel maç için Diyarbakır'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2022 Salı, 19:27
A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'a geldi
Abone Ol google-news

İlk kez milli maç heyecanının yaşanacağı kente gelen kafile, Diyarbakır Havalimanı'ndan güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Taraftarlar otel girişinde kafileye sevgi gösterisinde bulundu.

A Milli Futbol Takım, son hazırlığını ise karşılaşmanın oynanacağı Diyarbakır Stadyumu'nda yapacak.

Türkiye ile İskoçya, yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.


a milli futbol takımı diyarbakır hazırlık maçı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler