A Milli Takım'ın önünde iki kritik sınav var
Gruptaki son karşılaşmada Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Takım, Dünya Kupası vizesi için, Cebelitarık ve Karadağ maçlarını kazanmak zorunda.
Gruptaki son karşılaşmada Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Takım'ın, Dünya Kupası vizesi için Cebelitarık ve Karadağ maçlarını kazanması gerekiyor.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Liderlik şansını mucizelere bırakan ay-yıldızlılar, ikincilik için Norveç'in Letonya ya da Hollanda karşısında kaybetmesini bekleyecek.
Puanların eşitlenmesi halinde genel gol averajı sıralamaya direkt etki edecek. Bu noktada da Türkiye'nin son iki maçta farklı galibiyetler alması gerekiyor.
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