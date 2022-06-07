Ahmet Ağaoğlu: 'Kulüpler anlaşma sağlayamadı'
Kulüpler Birliği, yaklaşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi öncesi toplantı düzenledi. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi'nin kulüpler nezdinde kabul görmediğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimine hazırlanırken Kulüpler Birliği'nde önemli bir gelişme yaşandı.
16 Haziran günü yapılması planlanan TFF başkanlık seçimi öncesi Kulüpler Birliği üyeleri toplantı düzenledi. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
"Genel kurul öncesinde Kulüpler Birliği olarak, başkanlarla yaklaşık 3 saat süren görüş alışverişinde bulunduk" diyen Ahmet Ağaoğlu, TFF başkanlığı için şu an tek aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüplerin anlaşma sağlayamadığını belirtti.
"BAŞVURULAR PERŞEMBE GÜNÜ BİTİYOR"
Ağaoğlu, "Adayların resmi başvuru süresi 9 Haziran'da saat 17.00'de bitiyor, dolayısıyla 48 saatten fazla süre var. Başka adayların da çıkma ihtimali göz önüne alınarak, cuma günü tekrar bir araya gelerek, kesinleşmiş adaylar üzerinden tekrara değerlendirme yapmayı uygun gördük. Son gelişmeleri değerlendirip o doğrultuda kararlar alacağız veya kulüp başkanları kendi iradeleri doğrultusunda hareket edecek. Farklı düşüncelere sahip olan başkanlarımız var. TFF, futbolun amir kurumu. Futbolu yöneten bir kurum, bu süreçle alakalı geçmişte yaşadığımız sorunları göz önüne aldığımızda tekrar aynı sorunları yaşamamak için başkanların tamamı çok büyük hassasiyet gösteriyor. Değişik düşünceler var, bunu saygıyla karşılıyoruz. Ama öncelikle perşembe günü aday başvuruları tamamlandıktan sonra 16 Haziran'a kadar tekrar bir araya gelip, son durumu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
"Ülke futbolu adına çok ciddi sıkıntılar yaşadık" diye konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Gelirlerin düşmesi, kulüplerin içine düştüğü ekonomik sıkıntıların artarak devam etmesi, TFF Başkanı'nın istifa etmesi, ondan önce MHK ile ilgili sorunlar. Son 10 yılda pandemi hariç bu sıkıntıların olduğu bir süreç hatırlamıyorum. Bugün Türk futbolunun gelmiş olduğu nokta acil, akılcı çözümler gerektiriyor" dedi.
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