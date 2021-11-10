Ahmet Bulut''tan Pjanic açıklaması

10 Kasım 2021 Çarşamba, 15:45

Beşiktaş, geçtiğimiz transfer döneminin son gününde Barcelona'nın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'i kiralayarak transferde gündem olmuştu. Pjanic'in Beşiktaş'a transferi ile ilgili Tivibu Spor'da açıklamalarda bulunan menajer Ahmet Bulut, "Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynaması Pjanic transferini kolaylaştırdı" dedi.

XAVI PNAJIC'İ GERİ İSTEYECEK Mİ?

Barcelona, geçtiğimiz günlerde Ronald Koeman ile yollarını ayırmış ve yerine kulübün efsanelerinden Xavi'yi getirmişti. Ronald Koeman'ın Pjanic'i kadroda düşünmediğinin altını çizen Bulut, "Koeman ile sıkıntıları olduğu için transfer gerçekleşti. Xavi'nin düşüncesi ne olacak şu an için bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pjanic, Beşiktaş formasını bu sezon 8 kez giydi.