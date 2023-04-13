Ahmet Nur Çebi: 'Gelirin tamamı okullarda kullanılacak'

Yayınlanma: 13.04.2023 - 08:23

Güncelleme: 13.04.2023 - 08:23

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atletico Madrid karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, karşılaşmanın bilet satışından elde edilen gelirin deprem bölgesindeki çocuklar için kullanılacak olmasının önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Güzel bir futbol seyrettik. Tabii Beşiktaş'ın galibiyeti bize daha da büyük keyif verdi. Biz bu oynanan oyundaki gelirin tamamını deprem bölgesindeki çocuklarımızın ihtiyacı olan okulları yapabilmek adına kullanmak üzere yola çıktık. 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyasında yolumuza devam ediyoruz. Bu da işin bir parçasıydı. Devletimizden ve milletimizden çok büyük destek görüyoruz. Hükümeti temsil eden Bakanımız da bize eşlik ettiler ve bu gece bizi yalnız bırakmadılar. Kendisine teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla bize güç veriyorlar."