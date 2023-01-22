Alanya'da kazanan çıkmadı!

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 18:46

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 18:46

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holdink Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Alanyaspor mücadelenin 6. dakikasında Umut Güneş'in golüyle 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük 59. dakikada Fabio Borini ile cevap verdi. Konuk ekip beraberlik golü sonrası baskısını epeyce arttırdı ve 79. dakikada Fabio Borini'nin golüyle 2-1 öne geçti. Maçın son bölümlerinde Biraschi'nin hatasıyla topla buluşan Cavaleiro yeniden eşitliği yakaladı. Mücadelede başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Alanyaspor'da sarı kart gören Balkovec, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Karagümrük'te Fabio Borini, son 6 lig maçında 5. golünü attı ve toplam 12 gole ulaştı. Borini ayrıca 6 da asist yaptı.

Fatih Karagümrük ligde 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. İstanbul ekibi son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Alanyaspor ise ligde son olarak Trabzonspor'u 5-0 mağlup etmişti. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Akdeniz ekibi, bu hafta istediği sonucu alamadı.

Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 25'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 22 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise önümüzdeki haftayı bay geçecek.