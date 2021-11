Altınordu'dan Burak İnce'ye görkemli uğurlama

11 Kasım 2021 Perşembe, 16:51

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, altyapısında yetiştirip Almanya Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e bonservisle uğurladığı genç oyuncusu Burak İnce için veda töreni düzenledi. Altınordu Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki organizasyona başkan Seyit Mehmet Özkan, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve akademi takımı oyuncuları ile antrenörleri katıldı.

Son yılllarda yaptığı tesisler ve altyapı hamleleriyle Türkiye'nin yetiştirici kulübü olup, A Milli Takım'da da oynayan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi isimleri Türk futboluna armağan eden Altınordu'nun öz kaynağından yetiştirip vitrine çıkardığı 17 yaşındaki Burak İnce, çok büyük bir heyecan yaşadığını dile getirdi.

"BANA GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEM"

Hayalini kurduğu bir ligde oynayacağını ifade eden Burak, "Çok mutluyum. Hayalim olan bir lige gidiyorum. Küçük yaştan beri hedefim çok yüksekti. Ailem, hocalarım ve arkadaşlarım bana hep güvendiler. Başkanım bana çok güvendi. Onların güvenini boşa çıkarmayacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kendimi Almanya'da kanıtlamak istiyorum. Arminia Bielefeld takımı

bana çok güveniyor. Orada başarılı olacağıma inanıyorum" dedi.

"BARCELONA BENİM ÇOCUKLUK HAYALİM"

Daha sonraki süreçte Avrupa'nın üst düzey takımların da forma giymek istediğini anlatan genç futbolcu, "Benim Barcelona hayalim var. Küçüklüğümden beri Barcelona'yı izliyorum ve Lionel Messi hayranıyım. Genç arkadaşlarıma tavsiyem şu; çok çalışsınlar, özel çalışma yapsınlar ve hedeflerini yüksek tutsunlar. Ayakta kalabilmek için güçlü olmak gerekiyor. Oyun stilime benzediği için Ziyech ve Mahrez'i izliyorum. Genellikle orta saha ve kanat oyuncularını izliyorum. A Milli Takım'a gitmeyi çok isterim, ama daha zamanımın olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Hüseyin Eroğlu'nun kendisine hep güvendiğinin altını çizen Burak, "Ben ilk kez A takıma çıkmıştım. Erzurum kampında duran topu ilk Hüseyin hocam bana kullandırmıştı, bana güvenmişti. Ben de golü attım, o an benim için unutulmaz bir andı. Ben her mevkide oynarım ama 6 ya da 8 numarada oynamayı tercih ederim. Almanya'da bir sıkıntı çekeceğimi sanmıyorum çünkü Altınordu çok modern bir futbol oynuyor ve çok modern bir kulüp" ifadelerini kullandı.

ÖZKAN: BİZ ÇOCUKLARIMIZA İNANIYORUZ

Başkan Seyit Mehmet Özkan ise tarif edilmesi zor bir mutluluk yaşadığını söyledi. Altınordu'nun bir Türkiye projesi olduğunu belirten Özkan, "Burası bu toprakların bir parçasıdır. Burası kalbi temiz her insana açıktır. Altınordu bir Türkiye projesi, bir dönüşüm projesi. Türkiye'nin 32 milyon genci var. Bu gençlerin önünü açmak, imkan sağlamak, değer vermek ve daha iyi yarınlar hazırlamak bizlerin görevi. O gençlere ne veriliyorsa o gençler de yetişkinliklerin de onu verecek. A takımımız da hiçbir zaman yabancı oynatmadık oynatmayacağız da. Biz bu toprakların çocuklarına güveniyoruz" cümlelerini kurdu.

Altınordu'ya gelen her çocuğun Avrupa'nın ilk 5 liginde oynamak gibi bir hedefi olduğunu vurgulayan Başkan Özkan, "Burak İnce ile 6 yıldır beraberiz. Burak'ı ilk gördüğümde onun sıra dışı bir oyuncu olacağının farkına varmıştım. Genç milli takımlarda özellikle Avrupa'da güzel maçlar çıkardı. Hüseyin hocamız ona A takımda yer verdi. Skora etki eden yabancı oyuncuların fazla olması nedeniyle 1'inci Lig çatırtılı bir lig oldu. Burak o ligde ayakta kaldı. Burak 20 Ocak'ta 18 yaşını bitirecek. Burak çaylaklık kısmının bir kısmını Almanya'da geçirecek ve kalfalığa geçecek" dedi.

Burak'ın da Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Türkiye'yi çok iyi temsil edeceğini belirten Özkan şu ifadelere yer verdi: "Burak, Türk futbolunun elçisi olacak, gururumuz olacak. Ben Burak'a çok inanıyorum. Verdiğimiz kulüp de Burak'ın değerini biliyor. Burak buradakinden daha fazla gelişecek. Bu transfer Burak için çok iyi olacak. Bir yanım üzgün. Burak'ı daha ileri yaşlarda da gönderebilirdim. Ancak Burak için zamanı gelmişti. Burak Almanya'da daha iyi bir eğitimle, daha iyi bir futbol kültürüyle kendini geliştirecek. Burak'a 37-38 yaşına kadar sakatlıksız bir futbol yaşam diliyorum."

Burak'ın az daha İtalya liginden bir takıma transfer olacağını ancak işin son anda bozulduğunu söyleyen Seyit Mehmet Özkan, "Burak İtalya'ya doğru gidiyordu. Ama kulübün sportif direktörü değişince transfer olmadı. İyi ki Almanya oldu. Bizim her yıl 2 milyon Euro eksiğimiz var. Her yıl 2 milyon Euro kazanacak transfer yapmamız lazım. Biz her sezon oyuncu göndermek zorundayız. Bu anlamda çok çalışıyoruz. Bizde özel çalışma çok önemli. Yaş büyüdükçe özel çalışma yapılmıyor. Özel çalışma yapıldıkça oyuncunun gelişimi sağlanır" yorumunu yaptı.

Burak İnce'nin Altınordu'ya transfer hikayesini anlatan Özkan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Burak'ı ilk gördüm, gözlerim fal taşı gibi açıldı. Taylan Antalyalı'yı da gördüğümde aynı şeyi hissettim. Burak için bu çocuk farklı bir çocuk dedim. Ben öğrendim ki Burak'ı herkes biliyormuş. Burak için çaktırmadan bir turnuva organize ettim. Burak'ı turnuvanın en iyi oyuncusu seçtim. 'Keşke sen Altınordu'ya gelsen' dedim. O da küçüktü, bana söz verdi. Burak'ın karşılığında Manisaspor'a iki A takım oyuncusu verdik. Biri Mertan, biri Ozan Sol'du. Burak'ı alırken çok değerli iki oyuncumuzu verdik. Manisaspor o oyuncularla şampiyon oldu. Burak'ı alırken helal bir transfer yaptık, Manisaspor'a hakkını verdik. Burası pahalı bir proje. Biz en çok hak eden çocukları buraya alıyoruz."

EROĞLU: BURAK'I YETENEKLERİ ÖN PLANA ÇIKARDI

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Burak'ın Bundesliga'da çok başarılı olacağını ifade etti. Yurt dışına giden oyuncularıyla gurur duyduklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Daha önce gönderdiğimiz akademi oyuncularımız bizi gururlandırıyor. Tüm hocalarımızın, tüm çalışanlarımızın Burak'ta büyük emeği var. Burada verilen eğitim herkesin katkı sağlamasıyla oldu. Burak için A takıma gelmek çok önemliydi. Burak, U15 kategorisinden 1'inci Lig'de süre almaya başladı. Burak yaşayarak bazı şeyleri öğrendi. Burak'ı özel yetenekleri ön plana çıkardı. Avrupa'da oynadığı maçlar çok önemli oldu" dedi.

Çağlar ve Cengiz'i uğurlarken o dönemde Burak'ın küçük bir futbolcu olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Burak çok çalıştı, çok çaba sarf etti. 1'inci Lig'de Burak'ın aldığı süre az bir süre değil. Bundesliga takımlarının Burak'ı takip etmesi ve transfer etmesi başlı başına bir olay. Burak'la ilgili planlarını yapıyorlardır. Burak'la güzel anılar yaşadık. Ona çok mesai harcandı. Onunla gurur duyuyoruz. Futbolda torpil yoktur. Futbolcu yetenekleriyle kendini gösteriyorsa uzayda dahi oynayabilir. Burak'ın önünde çok süre var. Burak gelecekte kardeşlerine çok iyi örnek olacaktır. Burak zaten özel oyuncuydu" şeklinde konuştu.

Genç futbolculara güvenmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Hüseyin Eroğlu, "Yetenekli oyunculara güvendiğinizi hissettirmeniz lazım. Her türlü olanağı sağlamak lazım. Bunu sistem içinde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bundan önce de birçok oyuncumuz transfer olmuştu. Onların iyi yerlere gitmesini canı gönülden istiyoruz. Özellikle öz kaynak oyuncularımızın transfer olması bizi çok mutlu ediyor. Zor bir ligde oynuyoruz. Bizim 19 öz kaynak oyuncumuz geldi. Bu oyuncuların gelişimini hızlandırmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de takımı başarılı kılmak istiyoruz. Belki maç kaybediyoruz ama oyuncu kazanıyoruz. Bizim oynamamız gereken bir lig var. Ağabey pozisyonundaki oyuncularımız da bizim için önemli" cümlelerini kullandı.