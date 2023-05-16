Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında kendi evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 5'ten naklen yayımlanacak.
Anadolu Efes ligde oynadığı 28 maçta 20 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe Beko ise ligde çıktığı 27 maçın 22'sini kazanırken, 5'ini kaybetti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko 93-90'lık skorla kazanmıştı.
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