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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında kendi evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 10:47
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 5'ten naklen yayımlanacak.

Anadolu Efes ligde oynadığı 28 maçta 20 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe Beko ise ligde çıktığı 27 maçın 22'sini kazanırken, 5'ini kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko 93-90'lık skorla kazanmıştı.


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