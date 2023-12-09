Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 13:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 09:30
Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sürüyor.

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, sahasında Alparslan Erdem'ın ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele 13:30'da başlayacak.

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Antalyaspor, Süper Lig'de deplasmanda Hatayspor ile 3-3 berabere kalmıştı.

Fatih Karagümrük ise evinde İstanbulspor'u 3-0 mağlup etmişti.


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