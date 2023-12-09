Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 13:30'da başlayacak.
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sürüyor.
Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, sahasında Alparslan Erdem'ın ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?
Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele 13:30'da başlayacak.
ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.
Antalyaspor, Süper Lig'de deplasmanda Hatayspor ile 3-3 berabere kalmıştı.
Fatih Karagümrük ise evinde İstanbulspor'u 3-0 mağlup etmişti.
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